12:47, 5 Qershor 2017

Kryetari i PDK-së, Kadri Veseli ka thënë se “Fillimi i Ri do të garantojë rritje të standardit për punonjësit e arsimit dhe rritje të cilësisë së mësimdhënies për nxënësit dhe studentët”.

“Për këtë u zotuam edhe sot, pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit ndërmjet koalicionit tonë fitues dhe Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës të Republikës së Kosovës (SBASHK)”, ka thënë Veseli në llogarinë e tij në Facebook, njofton Klan Kosova.

Veseli e Haradinaj përpos këtij memorandumi mirëkuptimi që kanë nënshkruar sot me SBASHK-un, kanë nënshkruar më herët edhe dy memorandume të ngjashme, një me BSPK-në dhe tjetrin me pensionistët e Kosovës.

