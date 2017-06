18:06, 1 Qershor 2017

Kadri Veseli, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, në një tubim në Malishevë ka thënë se fitorja e Partisë Demokratike të Kosovës dhe partnerëve të saj, do të jetë më e fuqishme se kurrë ndonjëherë, njofton Klan Kosova.

Bartësi i listës së koalicionit PDK-AAK-Nisma ka shpalosur programin e quajtur “Fillimi i Ri”, për të cilin tha se burimin e ka në zhvillimin ekonomik të Kosovës.

“Me Fillimin e Ri do kemi fitoren më të fuqishme që nga ekzistenca e saj. Qytetarët dëshirojnë një jetë më të mirë – familjarët tanë kanë nevojë që fëmijët t’i rrisin në Kosovë. Ne do të bëjmë një Kosovë perëndimore me platformën e Fillimit të Ri. Sepse, fuqizim i ekonomisë sonë është burimi i Fillimit të Ri”.

“Do të fuqizojmë bujqësinë tonë dhe do të përkrahim ndërmarrësin. Po ashtu kemi nevojë për një sektor publik shumë të fuqishëm të cilin do ta bëjmë”.

klankosova.tv