16:05, 22 Maj 2017

Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli dhe ai i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sot kanë bashkëbiseduar me studentët e Kolegjit për Biznes dhe Teknologji (UBT).

Veseli ka thënë se ka ngecje në krijimin e vendeve të punës, në zhvillimin ekonomik dhe ka stagnim në procesin e integrimeve euroatlantike. Duke mos pasur prosperitet, Veseli ka thënë se legjitimitetin e qeverisjes në Qeveri dhe Kuvend, kanë vendosur ta bartin te sovrani, tek qytetarët e vendit, të cilët duhet të vendosin për një Fillim të Ri.

“Të rinjtë tanë meritojnë shpresë. Kur ju të diplomoni, ju duhet të gjeni një treg të punës që është i gatshëm për gjeneratat e reja. Fabrikat, ndërmarrjet bujqësore dhe kompanitë e teknologjisë duhet të garojnë mes vete për t’ju punësuar juve. Ky është Fillimi i Ri që unë e parashoh për juve dhe gjithë Kosovën”, ka thënë Veseli.

I pari i PDK-së ka thënë se të rinjtë në Kosovë e meritojnë një ekip udhëheqës që do ta ndërtojë një Kosovë të re për ata.

Ndërsa, lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka thënë se qeveria e Isa Mustafës ka qenë shumë “Slow motion” dhe së bashku me Veselin do t’i japin dinamikë qeverisjen me vendin. “Çelësi i çdo suksesi lidhet me menaxhimin. Qeverisja është menaxhim, që ka qëllim krijimin e vlerës së re, të cilën qeverisja e kaluar nuk e ka pas fare këtë qëllim. Kemi hy me guxim për krijimin e vlerës së re në vend dhe do ta realizojmë këtë”, ka thënë Haradinaj. Veseli dhe Haradinaj kanë thënë se tash janë duke e harmonizuar edhe programin qeverisës dhe shumë shpejt do ta bëjnë edhe prezantimin e tij, transmeton Klan Kosova.

