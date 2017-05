Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli e ka dënuar sulmin e mbrëmshëm në Manchester.

“Jam i tronditur nga lajmi për sulmin barbar në #Manchester”, ka thënë Veseli.

Ai u ka shprehur ngushëllime familjeve të të vrarëve duke thënë se “terrorizmi nuk mund të fitojë, nuk do të fitojë”.

Nga sulmi në Manchester kanë mbetur të vdekur 22 persona ndërsa më shumë se 50 janë lënduar.

I'm devastated by the news of attack in #Manchester. Condolences to families, we pray for you & beloved ones. Terrorism can't, won't win.

— Kadri Veseli (@KadriVeseliKS) May 23, 2017