Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli ka bashkëbiseduar me gratë sipërmarrëse nga të cilat ka dëgjuar ide dhe propozime për avancimin e rolit të gruas në shoqëri dhe ndihmën që shteti duhet të bë bëjë për gratë sipërmarrëse për rritjen e numrit të punësuarve.

Ola Syla e cila udhëheqë shoqatën për aftësimin e grave për sipërmarrje tha se në të ardhmen, institucionet duhet të mendojnë në krijimin e lehtësirave më të mëdha për ti stimuluar gratë sipërmarrëse për hapjen e bizneseve të reja.

“Tek ne me sa e di unë është që gjashtë muaj në fillim biznesi është i liruar prej taksave. Në Shqipëri është tri vjet. Kisha pas dëshirë, mundësisht, nëse ka mundësi shembull që kur një grua pavarësisht çfarë biznesi fillon ta ketë një periudhë kohore më të gjatë. Gjashtë muaj është shumë pak”, tha Syla.

Sipërmarrësja Gëzime Rexhepi – Çollaku po ashtu propozoi që institucionet të stimulojnë bizneset e udhëhequra nga gratë me rregullimin e çështjes së pushimit të lehonisë, ndërsa propozoi që shteti të ketë kujdes të posaçëm për arsimin parafillor të fëmijëve, pasi siç tha ajo, aty fillon faza e parë e edukimit.

Pasi dëgjoi propozimet dhe idetë e grave sipërmarrëse, kreu I kuvendit theksoi nevojën e krijimit të një vizioni të ri për një fillim të ri i cili ka prioritet mbështetjen e sipërmarrjeve dhe prodhimeve vendore, të cilat sipas tij mund të hapin mijëra vende të reja të punës. “

Turi i dëgjimit i filluar javë më parë nga kryetari Veseli do të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim, ku do të ketë takime të tjera me ekspertë dhe përfaqësues të bizneseve, për krijimin e një vizioni të ri për të ardhmen e vendit, transmeton Klan Kosova.

