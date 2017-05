18:16, 25 Maj 2017

Hajredin Kuçi, nënkryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë në një tubim të PDK-së në Gjilan, se bartës të Fillimit të Ri, janë Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa aleatët e tjerë, përfshirë Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, janë implementues, njofton Klan Kosova.

“Bartës të fillimit të ri janë Kadri Veseli me ekipin e tij, ndërsa të tjerët, bashkë me Aleancën do të jenë implementues”, pohoi Kuçi.

“Ky është koalicioni që bashkon Kosovën, koalicioni që integron Kosovën. Do të bëjmë dialogë për ta ndaluar konfliktin dhe nënshkruar traktatin e paqes”.

“Gjatë vjetëve të kaluara e kemi drejtuar arkitekturën e republikës tonë. Kemi ndërtuar infrastrukturë të mirë ligjore, kuadro të mira, tani ka ardhur koha që ta bëjmë një zhvillim të ri, një angazhim të ri. Fillimi i Ri mbi të gjitha nënkupton besim në shtetin e Kosovës. Do ta ndihmojmë qytetarin të jetë në qendër të vëmendjes. Do ta bëjmë vendin tonë të besueshëm dhe të jetueshëm për të gjithë”.

klankosova.tv