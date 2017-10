20:30, 30 Tetor 2017

Netët shpesh po i kalon në pikë ndalese të trenit.

Kjo pasi ka nëntë ditë që kur 73 vjeçarit, Mustafë Ramadani nga Ferizaj, iu rrënua shtëpia ku jetoi për 20 vjet, e që ishte në pronësi të ndërmarrjes “Infrakos”.

Ky i moshuar ende po vazhdon të flejë gjetkë, edhe pse nga biznesmeni që i rrënoi shtëpinë i është ndërtuar një e re, njofton Klan Kosova.

Por kjo këtij nuk po i pëlqen.

Ky thotë se shtëpia iu rrënua nga një biznesmen ferizajas, i njohur si Ekrem Bibaj, pa asnjë paralajmërim.

Vet Ekrem Hyseni që e ka marrë me qira nga “Infrakos” këtë pronë edhe pse nuk dëshiron të flasë para kamere bënë me dije se me Ramadanin ka pasur marrëveshje edhe me shkrim për ta liruar pronën.

Hyseni po ashtu thotë, se 73 vjeçarit edhe i ka ndërtuar shtëpi, e i ka ofruar një pension mujor prej 100 eurosh, në këmbim të lirimit të kësaj prone, por që Ramadani e ka shantazhuar atë me një grup personash dhe e ka shkelur ujdinë që kishin bërë.

