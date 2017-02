Përfaqësuesi i mesfushorit ka mohuar spekulimet se klienti i tij synon kthimin në Serie A, pasi nuk ka raporte të mira me Unai Emery

15:05, 4 Shkurt 2017

Agjenti i Marco Verratti ka thënë se lojtari nuk do të largohet nga Paris Saint-Germain.

Verrati ka mungesë minutash në fushën e lojës duke rritur spekulimet se ai mund të largohet nga skuadra.

Por agjenti i tij Donato Di Campli ka thënë se kjo nuk do të ndodhë, pasi lojtari nuk ka arsye për të ndërruar ambient.

“Marco do të fitojë Ligën e Kampionëve me Paris, ndaj kurrsesi nuk do të largohet”.

“Më kanë penguar spekuliemt e medieve franceze për këtë gjë”.

