17:22, 10 Janar 2017

Situata më e rëndë nga moti i ligë, me reshje dëbore dhe ngrica është në pjesën veriore dhe verilindore të Shqipërisë.

Trashësia e dëborës ka arritur në rreth 1 metër në Vermosh, aty ku rrugët janë të bllokuara prej ditësh, ndërsa emergjencat civile u vijnë në ndihmë banorëve përmes ajrit.

Në videon e mëposhtme shihet se helikopteri i ushtrisë shpërndan pako me ndihma ushqimore në Vermosh, shkruan Lapsi.al.

Reshjet e dëborës pritet të rikthehen me intensitet gjatë fundjavës, ndërsa temperaturat e ulëta nën zero do të jenë prezentë të paktën deri më 20 janar.

Interesante