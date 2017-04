22:40, 28 Prill 2017

Këngëtarja britanike Adele ka çuditur stafin e një dyqani në momentin që ka vendosur të blejë të gjithë kartolinat e mbetura, ku shfaqej fotoja e saj.

Një burim ka thënë për “The Sun” se këngëtarja do jua dërgonte të gjitha këto kartolina miqve të saj dhe madje me shaka ka shtuar so do bënte një padi kundër kompanisë që kishte përdorur fytyrën e saj në këtë kartolinë.

Kartolina përmbante një foto të Adele, e veshur me një fustan të zi të shoqëruar me mbishkrimin: “Çkemi, jam unë…”, vargjet e hitit muzikor “Hello”.

