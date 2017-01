11:35, 5 Janar 2017

Shumë shpesh, meshkujt kanë tendencën të thonë gjëra të tilla si “unë jam i zënë këto ditë”, “kohët e fundit kam kaluar nëpër thyerje emocionale pas ndarjes e të tjera”, transmeton Klan Kosova.

Për meshkujt është më e lehtë “të hidhen nga dritarja se të thonë” që “ju nuk jeni personi i duhur për ta”.

Veprimet e tyre flasin më shumë se fjalët kur ai nuk është i interesuar për ju.

Greg Behrendt dhe Liz Tuccillo, autorët e një libri të quajtur “He’s Just Not That Into You” paraqesin një listë të arsyetimeve që tregojnë shenjat që tregojnë kur një mashkull nuk është i intersuar për ju.

Nëse nuk të fton në takime, ai me siguri nuk është i interesuar më për ju.

Nëse nuk të thirr, nuk është i interesuar për ju

Ai nuk është i duhuri nëse takimet me ty nuk i merr seriozisht

Nuk është i duhuri nëse i shmanget marrëdhënieve seksuale me ju

Nuk është i duhuri nëse flenë me një grua tjetër

Nuk është i duhuri nëse dëshiron të të shoh ty vetëm kur është i dehur

Nuk është i duhuri nëse ndahet me ju

Nuk mund të jetë i duhuri nëse ikë nga ju

