Është shumë e rëndësishme që të kaloni kohë me partnerin tuaj para se të shkoni në gjumë. Nuk ka rëndësi se sa kohë duhet të kaloni së bashku – është një orë ose vetëm disa minuta.

Nëse jeni vetëm ju të dy që kaloni kohë kualitative me njëri-tjetrin, flisni dhe tregoni dashurinë tuaj, kjo është gjithçka që ju nevojitet.

Më poshtë është një listë e disa këshillave të thjeshta por shumë efektive të psikologëve se si duhet ta kaloni kohë me partnerin tuaj në shtrat para gjumit, transmeton Klan Kosova.

Ndalni telefonat tuaj dhe lërini ata larg shtratit tuaj

Harrojeni punën

Mundohuni të harroni punën dhe mos e kontrolloni e-mailin tuaj të punës kur jeni në shtrat. Është shumë më mirë të kalosh atë kohë së bashku me partnerin tuaj dhe të kesh pak pushim, që të nesërmen të jeni më produktiv në punë. Bisedat e tilla lidhin çiftet emocionalisht, ju ndihmon të harroni për problemet dhe ju bën të ndiheni të relaksuar. Shmangni bisedat për punën, problemet financiare, ose ndonjë gjë tjetër që mund ta bëjë partnerin tuaj të ndihet i shqetësuar.

Shkoni në shtrat në të njëjtën kohë me partnerin tuaj

Shumë çifte nuk e shohin njëri-tjetrin gjatë gjithë ditës dhe kanë zakonin të shkojnë në shtrat në kohë të ndryshme. Sipas psikologut Curt Smith, çiftet e lumtura i pastrojnë dhëmbët së bashku dhe shkojnë në shtrat në të njëjtën kohë. E sipas tij, kjo ndihmon ata që të ruajnë ngrohtësinë dhe intimitetin e marrëdhënies së tyre.

Ndiqni një rutinë

Duke ndjekur të njëjtën rutinë gjumi çdo ditë ju ndihmon për të fjetur më mirë. Nëse ndjekni të njëjtën rutinë së bashku me partnerin tuaj, kjo do ta bëjë marrëdhënien tuaj më intime dhe më të besueshme.

Mos u grindni ose nxitni debate të ashpra në shtrat

Psikologu Curt Smith na kujton që të përpiqemi të mos përfshihemi në debate të nxehta para se të shkojmë në gjumë. Debatet në shtrat kurrë nuk ndihmojnë për të zgjidhur një problem. Për më tepër, është më e vështirë për të dy që të bini më pas në gjumë dhe ju do të ndiheni të shqetësuar të nesërmen.

Mbani dhomën tuaj të gjumit pa fëmijë

Sipas psikologut Michael Viner-Davis, e vetmja kohë që mund t’i lëni fëmijët tuaj të flenë në shtratin tuaj është kur ata kanë një makth. Në çdo kohë tjetër, dhoma e gjumit juaj duhet të jetë hapësira juaj private. Ju duhet të keni atë hapësirë për vetëm ju të dy për të ruajtur intimitetin tuaj.

Mos pini alkool ose pini duhan

Shumë çifte pëlqejnë të konsumojnë një gotë verë para se të shkojnë në shtrat për të krijuar një atmosferë romantike. Megjithatë, ndërsa trupi juaj po e tret alkoolin, gjumi do të ju marrë me vështirësi. Kjo do t’iu bëjë të ndiheni të lodhur, të hutuar dhe të mërzitur kur të zgjoheni në mëngjes. Alkooli bën gjithashtu që ju të gërhitni derisa cigarja nxit pagjumësinë.

Masazhojeni njëri-tjetrin

Specialistët nga Fondacioni Kombëtar i Gjumit konfirmojnë se një masazh i lehtë dhe relaksues para se të shkoni në shtrat përmirëson cilësinë e gjumit tuaj, zvogëlon ankthin dhe i afron bashkëshortët.

Mos i harroni përqafimet dhe puthjet

Mos harroni të puthni partnerin tuaj para se të flini ashtu edhe si të përqafoheni për disa minuta. Kjo është shumë relaksuese dhe ngjall emocione pozitive. Psikologët janë të bindur se nëse përqafoheni, derisa jeni duke fjetur, marrëdhënia juaj nuk është në telashe.

