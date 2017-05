17:00, 6 Maj 2017

Kur takon dikë të ri, na merr vetëm 7 sekonda (kjo është e saktë, jo minuta – sekonda) për të vendosur nëse ne mendojmë pozitivisht në lidhje me atë person.

Natyrisht, kjo ndodh në mënyrë reciproke. Kjo është një presion i madh, veçanërisht nëse ju jeni dikush që përjetoni ankth social, ose ju jeni të turpshëm në mënyrë natyrale.

Më poshtë janë disa hapa të thjeshtë për të bërë të gjitha gjërat e rëndësishme që këto shtatë sekonda të vlejnë, transmeton Klan Kosova.

Sekreti është te sytë

Kontakti me sy është një shenjues universal i besimit social, mendjes së hapur, dhe ndershmërisë. Kur më shumë se gjysma e të gjithë komunikimit është vizual dhe jo verbal, duke parë në sytë e një personi do t’ju japë një nxitje të menjëhershme të pëlqimit. A jeni të shqetësuar në lidhje me ruajtjen e ekuilibrit të duhur midis të qenit të sigurt dhe të mërzitur? Mbani në mend një raport 60:40, dhe ju jeni tashmë një fitues.

Buzëqesh dhe bota të buzëqesh prapa

Zbukurojeni çdo takim social me një buzëqeshje të vërtetë e kështu takimi me njerëz të rinj do të duket si një gjë krejt e thjeshtë. Njerëzit kanë tendencë të kujtojnë njerëzit në bazë të asaj se si ata i bëjnë njerëzit të ndihen, qeshja rrit endorfinën dhe në mënyrë natyrale ju lidh në mendjet e njerëzve me ndjenjat e mirëqenies.

Mos harroni se jo gjithçka sillet rreth jush

Një gabim klasik që është i lehtë për tu bërë, kur ne jemi të shqetësuar të flasim vetëm për veten. Por një nga mënyrat më të mira për të bërë veten që të jeni i pëlqyeshëm është që të jeni të interesuar në personin që qëndron para jush: të bëni pyetje, dhe në mënyrë aktive të dëgjoni.

