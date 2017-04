14:02, 16 Prill 2017

Ndonjëherë vajzat moderne mendojnë që “burrat e vërtetë” ekzistojnë vetëm në filma apo në libra.

Por kjo gjë nuk është e vërtetë. Ka ende zotërinjë të vërtetë, transmeton Klan Kosova.

Padyshim se në ditët e sotme ka heronjë të vërtetë në mesin e njerëzve që bëjnë zemrat e vajzave të rrahin më shpejtë.

Shikoni më poshtë disa nga veprimet që bëjnë meshkujt me të cilat mund ta bëjnë çdo vajzë për vete.

Kur ia hapin derën e makinës

Një burrë i cili nuk është tepër dembel për të dalë nga makina dhe të hapë derën për zonjën e tij sigurisht që konsiderohet si i sjellshëm.

Është shumë e rëndësishme ta bëjë gruan e tij të ndihet e sigurt. Çdo vajzë do ta vlerësonte këtë gjest.

Kur e ruan kafshatën e fundit të ushqimit për të

Secili njeri e di që rruga drejt zemrës së një njeriu është me anë të stomakut të tij.Në qoftë se një burrë kursen kafshatën e fundit nga ushqimi i tij për një grua, kjo do të thotë se ai kujdeset për të dhe e do atë sinqerisht.

Kur kalon kohë me familjen e saj

Kur e prezanton me shoqërinë

Kur i jep dhurata pa ndonjë rast të veçantë

Kur i del gjithmonë në mbrojtje

Kur e përqafon në kokë

