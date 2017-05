Këngëtarja dhe reperja e famshme amerikane Nicki Minaj është e gatshme t’ua paguajë fansave të vet shkollimin nëse ata arrijnë nota shembullore.

Ajo sot në Twitter, iu përgjigj një kërkese të një fansi që ajo ta paguajë shkollimin e tyre, duke i thënë: “Mi trego 10-shet që mund t’i verifikoj me shkollën tënde, dhe do ta paguaj. Kush do t’i bashkëngjitet kësaj gare!? E kam vërtetë seriozisht”.

Mbetet të shihet nëse Nicki Minaj do t’ia paguajë së paku këtij fansi shkollimin, pasi që pas propozimit të saj, shumë përdorues të Twitter-it, kishin kërkuar nga ajo të njejtën gjë.

Show me straight A's that I can verify w/ur school and I'll pay it. Who wants to join THAT contest?!?!🤷🏽‍♀️ Dead serious. Shld I set it up? https://t.co/czH715u64a

— NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) May 7, 2017