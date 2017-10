17:31, 25 Tetor 2017

Njerëzit bëjnë gjëra të zakonshme me makinat e zëna me qera. Megjithatë, disa nga ta duan edhe të ndihen krenar se aspak nuk kanë harxhuar me to!

Por, ju asnjëherë nuk keni hasur në dikë që vendosë ujë në rezervuarin e karburantit me qëllim të rritjes nivelit të matësit të naftës, njofton Klan Kosova.

Kështu është parë të ketë bërë një zonjë në Brazil teksa po ngiste veturën Nissan të marr me qera në një kompani.

Pamjet kur ajo vendos ujë në vend të naftës janë kapur edhe nga kamerat, e të cilat mund t’i shihni më poshtë, njofton Klan Kosova.

Interesante