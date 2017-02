15:00, 15 Shkurt 2017

Limonët konsiderohen si një nga frutat më të shëndetshëm. Ka shumë veti që ju ndihmojnë të keni shëndet më të mirë, madje ndihmon edhe në luftimin e disa sëmundjeve, si artriti, tretja jo e mirë dhe reumatizmi.

Lëngu i tij përdoret edhe për largimin e helmeve nga trupi ynë, ashtu si edhe për shkrirjen e gurëve në veshka dhe tëmth.

Ky frut përmbanë vitamin C, vitamin A, vitamin E, hekur, magnez dhe shumë vitamina të tjera që parandalojnë plakjen, transmeton Klan Kosova.

Por edhe aroma e limonit është shumë e këndshme dhe freskon e aromatizon ambientin e brendshëm.

Por a i dini efektet e limonit nëse atë e vendosni në dhomën e fjetjes dhe e lëni aty gjatë natës?

Nëse preni limonat dhe i vendosni në dhomën e fjetjes, afër shtratit ku flini, mëngjesin e nesërm do të ndiheni shumë më mirë.

Mushkëritë tuaja do të funksiojnë më mirë, frymëmarrjen do ta keni më të lëhtë, dhe do të lehtësoni ndonjë virus ose ftohje, në rast se ndiheni të sëmurë.

Provojeni dhe nuk do të zhgënjeheni!

