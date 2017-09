12:07, 24 Shtator 2017

Presidenti amerikan, Donald Trump pritet të njoftojë ndalesa të reja për udhëtimin në Shtetet e Bashkuara, pasi ndalimi i tij ndaj vizitorëve nga gjashtë vendet me shumicë myslimane skadon të dielën, 90 ditë pas hyrjes në fuqi të saj.

Departamenti i Sigurisë Kombëtare ka rekomanduar që presidenti të nënshkruajë ndalesa të reja dhe më të synuara ndaj shtetasve të huaj nga vendet që ajo thotë se refuzojnë të ndajnë informacion me SHBA-të ose nuk kanë marrë masat e nevojshme të sigurisë, transmeton Klan Kosova.

Zyrtarët nuk kanë thënë se cilat – ose sa – vende do të preken nga ky vendim i ri.

“Sekretari i ngarkuar ka rekomanduar veprime të vështira dhe të përshtatura, duke përfshirë kufizime dhe shfaqje të zgjeruara për disa vende”, tha Miles Taylor, sekretare në detyrë e sigurisë Elaine Duke.

Vendimi i tanishëm ndalon qytetarët e Iranit, Libisë, Somalisë, Sudanit, Sirisë dhe Jemenit të cilët nuk kanë një “kërkesë të besueshme të një marrëdhënieje të mirëfilltë me një person apo entitet në Shtetet e Bashkuara” nga hyrja në SHBA.

Ndryshe nga ndalimi i parë i udhëtimit të Trump, i cili shkaktoi kaos në aeroporte anembanë vendit dhe një stuhi sfidash ligjore, zyrtarët thanë se kanë punuar muaj me rradhë me rregullat e reja, në bashkëpunim me agjenci të ndryshme dhe në biseda me qeveritë e huaja.

Rekomandimet janë të bazuara në një bazë të re të zhvilluar nga DHS që përfshin faktorë të tillë si nëse vendet lëshojnë pasaporta elektronike me informacion biometrikë dhe ndajnë informacion mbi historitë e terroristëve të udhëtarëve dhe kriminale. Shtetet e Bashkuara pastaj ndanë këto standarde me çdo vend në botë dhe u dhanë 50 ditë për t’u pajtuar.

Qytetarët e vendeve që refuzuan tani mund të përballen me kufizime udhëtimi dhe masa më të rrepta të shqyrtimit që do të zgjasnin pafundësisht, derisa qeveritë e tyre të respektojnë.

Trump javën e kaluar bëri thirrje për një ndalim “të ashpër” të udhëtimit pasi një bombë pjesërisht shpërtheu në një metro në Londër.

“Ndalimi i udhëtimit në Shtetet e Bashkuara duhet të jetë shumë më i madh, më i ashpër dhe më specifik – kjo nuk do të ishte politikisht e saktë!” Ai shkroi në Twitter.

Kritikët kanë akuzuar presidentin se ka tejkaluar autoritetin e tij dhe duke shkelur mbrojtjen e Kushtetutës së SHBA-ve kundër anshmërisë fetare. Trump kishte bërë thirrje për një “ndalesë e bllokim total dhe të plotë të muslimanëve që hyjnë në Shtetet e Bashkuara” gjatë fushatës së tij, transmeton Klan Kosova.

