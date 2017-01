15:44, 4 Janar 2017

Deklaratat e ministrit të jashtëm serb Ivica Daciq definitivisht kanë ndikuar në prishjen e raporteve mes dy vendeve, reagon kështu partia serbe e Maqedonisë.

Vendimin e qeverisë drejtuar nga VMRO dhe BDI për pranimin e pavarësisë së Kosovës dhe votimi për pranim të Kosovës në UNESCO nuk mund të përshkruhet si vendim i popullit maqedonas sepse e njejta nuk është sjellë me referendum, jam i sigurisë se në referendum nuk do të miratohej, ka thënë kështu Goran Ilijevski nga partia serbe e Maqedonisë duke shtuar se këto vendime edhe më pak mund të arsyetojnë maqedonasit që jetojnë në Serbi.

Në deklaratat dhënë së fundi Ilijevski vlerëson se është e cuditshme interesi që të bëhet presion dhe të aktualizohet cështja e kohës kur Maqedonia është në fazën e formimit të qeverisë së re me përbërje të re sepse e rëndësishme është që vendimet nuk mund të ndryshohen.

“Pyetja është shumë e ndieshme jo vetëm tash por edhe në të ardhmen, madje edhe qeveria e re do të duhet të përballet me këto problematika diplomatike e që duhet të mbahen raporte të mira edhe me Serbinë”, ka thënë Ilijevski.

Sipas tij, mesazhi i një diplomati me përvojë si është Daciq sigurisht që nuk është e shpejtuar e as e pamenduar por nuk është dorëzuar në adresë të duhur sepse sic thotë ai populli është i shenjtë a qeveritë që marin vendim kundër vullnetit të popullit, ndryshohen.

Daciq në intervistën e fundvitit për Beta ka thënë se Serbia ka gabuar që e ka pranuar Maqedoninë nën emrin kushtetutes sepse ajo e ka pranuar Kosovën si shtet.

Në këtë Ilijevski komenton me pyetjen pse partia e serbëve e drejtuar nga Ivan Stoilkoviq pas vendimeve për pranimin e Kosovës nuk doli nga koalicioni me VMRO, përfaqësues të të cilëve kanë kaluar këto vendime.

Pse Daciq fillimisht nuk ju kërkon logari atyre të cilët janë pjesë e koalicionit që pranoi Kosovën?, pyet ai.

Për tejkalimin e problemeve thekson ai duhet që të ketë ambasador më autoritar në Shkup e Beograd dhe të harohen interesat momentale politike, ndërsa problemi në aspektin shtetërorë dhe interesi nacional për Maqedoninë e jo për blerje të poenave politik tek partneri i koalicionit, transmeton Zhurnal.

