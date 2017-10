19:10, 18 Tetor 2017

V E N D I M E

ADONIS ADEMI ; personi për siguri i klubit të futbollit “ KOSOVA “ nga Prishtina në procedure të inicuar disiplinore nga ana e komisionit të garave për largim nga bankina (fjalosje me vëzhguesin e referimit) gjatë ndeshjes së javës së ; IX-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; KOSOVA – RAHOVECI e zhvilluar në Bernicë të Prishtinës (raportet e zyrtarëve të ndeshjes dhe deklarata plotësuese e personit për siguri – Adonis Ademi i larguar nga bankina)

DENOHET

Me shqiptimin e masës disiplinore të QORTIMIT, në bazë të Rregullores disiplinore neni 40 paragrafi 1 pika 2.

AHMAD REZA ZAMATKESH ; lojtar I klubit të futbollit “ FUSHË KOSOVA “ nga Fushë Kosova me numër të ID Kartelës ; 005858M98 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër të fanellës 18, në procedure të iniciuar disiplinore për ndëshkim me karton të kuq (kacafytje me lojtarin kundërshtar) në ndeshjen e javës së ; IX-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; FUSHË – KOSOVA – TREPÇA e zhvilluar në Fushë Kosovës (raporte e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese);

DENOHET

Me ndalesë loje për; 3 (tri) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 42 paragrafi 1 pika 1.

DIN VOCA ; lojtar I klubit ët futbollit “TREPÇA“ nga Mitrovica me numër të ID kartelës ; 0082832M91 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër të fanellës 21, në procedure të iniciuar disiplinore nga ana e komisionit të garave, për ndëshkim me karton të kuq (goditje pa top e lojtarit kundërshtar ) në ndeshjen e javës së ; IX-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; FUSHË KOSOVA – TREPÇA e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Fushë Kosovës ( raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese)

DENOHET

Me ndalesë loje për ; 3 (tri) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 42 paragrafi 1 pika 1.

KARIM MUHAMMED ; lojtar i klubit të futbollit “ TREPÇA “ nga Mitrovica me numër të ID kartelës ; 002811M95 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër të fanellës 5, në procedure të iniciuar disiplinore nga ana e komisionit të garave për ndëshkim me karton të kuq ( goditje me bërryl e lojtarit kundërshtar ) në ndeshjen e javës së ; IX-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; FUSHË KOSOVA – TREPÇA e zhvilluar në Fushë Kosovës (raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese)

DENOHET

Me ndalesë loje për; 3 (tri) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 42 paragrafi 1 pika 1.

BESIM GASHI ; lojtar I klubit të futbollit “2 KORRIKU“ nga Prishtina me numër të ID kartelës 002197M99 në procedure të inicuar disiplinore nga ana e komisionit të garave, për ndëshkim me karton të kuq (ndërhyrje e palejuar dhe goditje me bërryl e lojtarit kundërshtar) në ndeshjën e javës së IX-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; KEK-u – 2 KORRIKU e zhvilluar në stadiumin “ Agron Rama “ në Obiliq (raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese)

DENOHET;

Me ndalesë loje për; 3 (tri) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të rregullores disiplinore neni 42 paragrafi 1 pika 1.

NAIM KODRALIU ; krye trajner në klubin e futbollit “ 2 KORRIKU “ nga Prishtina , në procedure të iniciuar disiplinore nga ana e komisionit të garave , për largim nga bankina e lojtarëve rezerve (ofendime drejtuar gjyqtarit kryesor të takimit ) në ndeshjen e javës së ; IX-të të Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; KEK-u – 2 KORRIKU e zhvilluar në stadiumin “Agron Rama“ në Obiliq (raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese)

DENOHET;

Me shqiptimin e masës disiplinore të QORTIMIT, në bazë të Rregullores disiplinore neni 40 paragrafi 1 pika 2.

RRAHIM NIMANI; lojtar i klubit të futbollit “TREPÇA 89“ nga Mitrovica me numër të ID Kartelës 001178M99 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër të fanellës ; 25 në procedure të iniciuar disiplinore nga ana e komisionit të garave për ndëshkim me karton të kuq (tentim sulmi fizik në gjyqtarin kryesor të takimit) në ndeshjen e kategorisë së juniorëve të superligës së Kosovës në futboll ; PRISHTINA – TREPÇA 89 e zhvilluar në Prishtinë me datë 24.09.2017 (raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësues e lojtarit të përjashtuar);

DENOHET

Me ndalesë loje për; 4 (katër) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 41 paragrafi 1 pika 1.

ILAZ DERVISHAJ ; lojtar I klubit të futbollit “BESA“ nga Irzniqi me numër të ID kartelës ; 1009029016 – letërnjoftimi dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër të fanellës 1, në procedure të iniciuar disiplinore nga ana e komisionit të garave, për ndëshkim me karton të kuq (sjellje josportive) në ndeshjen e javës së VIII-të të Ligës së dytë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; grupi ; A BESA – LUGU i BARANIT e zhvilluar me datë 15.10.2017 në Irzniq ( raportet e zyrtarëve të ndeshjes)

DENOHET

Me ndalesë loje për; 2 (dy) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 42 paragraf 1 pika 1.

ARBEN BERISHA; lojtar i klubit të futbollit “ DARDANA “ nga Kamenica me numër të ID kartelës 004474M95 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 2, në procedure të iniciuar disiplinore për ndëshkim me karton të kuq (sjellje josportive) në ndeshjen e javës së ; VIII të Ligës – kategoria e seniorëve ; XERXA – DARDANA e zhvilluar në me datë 15.10.2017 në Xerxë të Rahovecit (raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese e lojtarit të përjashtuar)

DENOHET

Me ndalesë loje për; 2 (dy) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni paragrafi 42 1 pika 1

ILAZ ISMAJLI ; zyrtar – delegat i Federatës së Futbollit të Kosovës për ndeshjet e LIgave të dyta dhe kategorive të juniorëve, në procedure të inicuar disiplinore nga ana e komisionit të garave, për lëshime në plotësimin e protokollit zyrtar të ndeshjes për Ligën e kadetëve në nivel nacional FERIZAJ – LLAPI e zhvilluar në Ferizaj (raportet zyrtare të ndeshjes)

DENOHET

Me ndalesë të kryerjes së funksionit të delegatit në kohëzgjatje për ; 1 (një) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 87 paragrafi 1 pika 1.

BASHKIM KUME ; zyrtar – delegat i Federatës së Futbollit të Kosovës për ndeshjet zyrtare të Ligave të dyta, kategorive të juniorëve dhe Ligës së kadetëve, në procedure të iniciuar disiplinore nga ana e komisionit të garave për moskryerje të detyrës së vëzhguesit në përputhje me udhëzimet e dalura nga aktet normative të FFK-së (mos marrje të materialit zyrtar) për ndeshjen e Ligës së Kadetëve; 2 KORRIKU – BESA – java e VI-të e zhvilluar në Prishtinë (raportet zyrtare të ndeshjes)

DENOHET

Me ndalesë të kryerjes së delegatit në kohëzgjatje për ; 1 (një) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 78 paragrafi 1 pika 1.

ERDOGAN ZEQIRI ; zyrtar – delegate i Federatës së Futbollit të Kosovës për ndeshjet e Ligave të dyta dhe kategorive të juniorëve dhe Ligës së kadetëve , në procedure të iniciuar disiplinore nga ana e komisionit të garave për gabime të lëshuara në përpilimin e protokollit zyrtar nga ndeshja e Ligës së juniorëve ULPIANA – DRENICA e zhvilluar në Lipjan ( raportet zyrtare nga ndeshja e zhvilluar

DENOHET

Me ndalesë të kryerjes së funksionit të delegatit në kohëzgjatje për ; 1 (një) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 78 paragrafi 1 pika 1.

PERPARIM CERMJANI; zyrtar- delegat i Federatës së Futbollit të Kosovës për ndeshje e kategorive të juniorëve dhe Ligës së kadetëve në nivel nacional, në procedure të iniciuar disiplinore nga ana e komisionit të garave për moskryerje të detyrës së zyrtarit të ndeshjes – delegatit në përputhje me udhëzimet e dalura nga aktet normative të Federatës së Futbollit të Kosovës (mos pranimin e materialit – buletinit zyrtar të takimit) për ndeshjen e Ligës së pare të Kosovës në futboll për kategorinë e juniorëve java e VI-të; ONIX BANJA – DINAMO e zhvilluar në Banjë të Pejës ( raportet zyrtare nga ndeshja e zhvilluar );

DENOHET

Me ndalesë të kryerjes së detyrës së delegatit në kohëzgjatje për ; 1 (një) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 78 paragrafi 1 pika 1.

KFF “13 QERSHORI“ nga Suhareka në procedurë të iniciuar disiplinore nga ana e komisionit të garave të Superligës së Kosovës për futbollin e femrave – kategoria e seniorëve, për mos udhëtim në zhvillimin e ndeshjes së radhës për javën e VI-të e planifikuar për tu zhvilluar me datë 08.10.2017 në Mitrovicë ; MITROVICA – 13 QERSHORI ( raportet e zyrtarëve të ndeshjes)

DENOHET

Me shqiptimin e masës disiplinore të QORTIMIT në bazë të Rregullores disiplinore neni 8 paragrafi 1 pika 4/b

KFF “BAZELI 2015“ nga Kaçaniku, në procedure të iniciuar disiplinore nga ana e komisionit të garave, për mos udhëtim në zhvillimin e ndeshjes së javës së VI-të të Superligës së Kosovës në futbollin e femrave – kategoria e seniorëve ; HAJVALIA – BAZELI 2015 , ndeshje e planifikuar për tu zhvilluar me datë 08.10.2017 në Hajvali (raportet e zyrtarëve të ndeshjes);

DENOHET

Me shqiptimin e masës disiplinore; të QORTIMIT në bazë të Rregullores disiplinore neni 8 paragrafi 1 pika 4/b

GYLGYN JILTA ; lojtare e klubit të futbollit të femrave “13 QERSHORI“ nga Suhareka me numër të ID kartelës ; 1231611254 – letërnjoftimi dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër të fanellës sportive 17, në procedure të iniciuar disiplinore nga ana e komisionit të garave, për ndëshkim me karton të kuq (goditje e lojtares kundërshtare) në ndeshjen e javës së VI-të të superligës së Kosovës në futboll për femra kategoria – senioret ; 13 QERSHORI – DRENICA e zhvilluar me datë 16.10.2017 në Suharekë (raporte e zyrtarëve të ndeshjes dhe deklarata plotësuese e lojtares së ndëshkuar)

DENOHET

Me ndalesë loje për ; 2 ( dy ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 42 paragrafi 1 pika 1.

