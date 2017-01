21:32, 11 Janar 2017

Vitin e kaluar në të gjithë botën ka pasur mbi 23 miliardë vizita në faqet pornografike.

Me këtë i bie se për çdo sekond ka pasur nga 729 vizita.

Shumica prej tyre kanë ardhur nga telefonat, me 61 për qind të përdoruesve, ndjekur nga kompjuteri me 28 për qind dhe nga tableti me 11 për qind.

Disa vende shikojnë më shumë pornografi më shumë se disa të tjera.

Më poshtë i keni dhjetë vendet e para që prijnë në botë për shikueshmëri të pornografisë për vitin 2016, transmeton Klan Kosova.

1.Shtetet e Bashkuara të Amerikë

2.Islanda

3.Mbretëria e Bashkuar

4.Kanada

5.Zelanda e Re

6.Irlanda

7.Norvegjia

8.Australia

9.Suedia

10.Holanda

