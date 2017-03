11:40, 2 Mars 2017

Veton Haradinaj, vëllau i vogël i Ramush Haradinajt ka reaguar pas shtyrjes së vendimit për lirimin e Haradinajt.

Ai ka shkruar disa fjalë emocionuese duke i dhënë përkrahje Haradinajt.

Lexoni postimin e plotë:

Drejtësia e vonuar është padrejtësi.

Fati i mirë është që t’i je kalitur me këto sfida, e nuk të zbrapsin por të forcojnë.

Boll shtrejtë na kushtoj Liria, pse duhet me na kushtu edhe paqja?

Mbahu vëlla, se do ja dalim bashkë edhe kësaj here.