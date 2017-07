12:57, 4 Korrik 2017

Janë edhe 11 kënde të tjera lojërash që do të ndërtohen nga bashkia e Tiranës.

Kështu tha kryebashkiaku Erion Veliaj para banorëve dhe fëmijëve të njësisë nr.5 ku ka përuruar këndin e radhës.

Veliaj u ndal dhe te çështja e furnizimit me ujë të pijshëm të kryeqytetit në këto ditë të nxehta dhe të një thatësire të zgjatur që ka prekur shumë vende të Europës, shkruan Top Channel.

“Kemi kaluar një situatë jo të lehtë në Tiranë sa i përket çështjes së ujit të pijshëm. Dua të ftoj të gjithë qytetarët për pak solidaritet. Kjo do të thotë se fati i dikujt tek Astiri që s’ka ujë është i lidhur me fatin e dikujt në Kinostudio që po vadit bahçen; fati i dikujt në Tiranën e Re që s’ka ujë është i lidhur me fatin e dikujt në Shkozë i cili po lan lokalin. Do të thotë që në këtë qytet, vërtet jemi 1 milionë banorë, por fatet i kemi të lidhura bashkë, ndaj është shumë e rëndësishme që të tregojmë solidaritet”, tha ai.

Kreu i Bashkisë tha se qytetarët duhet të shmangin shfrytëzimin e ujit të pijshëm për ujitje apo për larjen e automjeteve, si një mundësi për të shfrytëzuar maksimalisht rezervat hidrike.



Interesante