Versoni i ri i Surface të Microsoft është publikuar në një konferencë në Neë York, por reagimet nuk kanë qenë në përputhje me pritshmëritë e kompanisë.

Surface pritet të vijë me ekran 13.5 incësh, në katër ngjyra – atë të platinit, të katër kobalti, të artë grafiti dhe vjollce.

Por produkti i Microsoft ka një shtesë të cuditshme, që po i ndan opinionet e njerëzve në dysh. Vjen me një tastierë të bërë nga materialet që ngjajnë me ato të timonëve të viteve të 80-ta të shekullit të kaluar.

Still on the Surface laptop, that fabric arm rest will look absolutely horrible/dirty in no time pic.twitter.com/TVzm4tmYfW

— Afif (@afifplc) May 3, 2017