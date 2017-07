16:14, 13 Korrik 2017

Nobelisti Liu Xiaobo, i cili ishte aktivisti më i zëshëm kinez për të drejtat e njeriut, ka vdekur në moshën 61 vjeçare, shkruan BBC, transmeton Klan Kosova.

Xiaobo ishte i sëmurë nga kanceri në mëlçi dhe ishte duke marrë tretman mjekësor në një spital në veri-lindje të Kinës.

Ai është transferuar aty nga burgu muajin e kaluar, ku ishte duke vuajtur dënimin prej 11 vjetësh për “mosbindje”.

Lui, i cili ishte profesor universitar dhe kishte avokuar për të drejtat e njeriut, ishte etiketuar kriminel nga autoritetet.

Liu së fundmi ishte arrestuar në vitin 2008, pasi që ndihmoi inicimin e një peticioni të guximshëm “Chsarter 08”, i cili bënte thirrje për demokraci, sundim të ligjit dhe çrrënjosje të censurës.

Një vit më vonë, Gjykata në Pekin e kishte dënuar Liu-n për “mosbindje”.

Peticioni dhe eseja që ai shkroi, në të cilën kishte kritikuar dhe përqeshur qeverinë kineze, ishin cituar në vendimin e gjykatës.

Ndërsa në përgjigjen e tij ndaj këtij vendimi, Liu kishte folur për të ardhmen e Kinës.

“Urrejtja mund të kalb urtësinë dhe ndërgjegjen e një personi. Një mentalitet armiqësor do të helmoj frymën e një kombi dhe do të inicioj luftë brutale në mes të jetës e vdekjes, do të shkatërroj tolerancën dhe anën njerëzore të një shoqërie si dhe do të pengoj përparimin e një vendi drejt lirisë dhe demokracisë” pati deklaruar Liu Xiaobo.

Deri në kohën e gjykimit të tij Xiaobo kishte krijuar një famë, e cila u rrit edhe më shumë pas marrjes së Çmimit Nobel për Paqe në vitin 2010.

Komiteti nobelist e ka quajtur Xiaobo-n “simbolin më domethënës të luftës për të drejtat e njeriut në Kinë”.

Liu nuk arriti të marrë personalisht çmimin, dhe ishte prezantuar në ceremoni me një karrige të zbrazët.

Në videon e mëposhtme mund ta shihni ceremoninë e nderimit me çmimin Nobel të Paqes të aktivisti kinez për të drejtat e njeriut, Liu Xiaobo.

Interesante