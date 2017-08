13:28, 14 Gusht 2017

Një i moshuar nga Kosova ka gjetur vdekjen sot në plazhin e Velipojës. I moshuari është parë në vështirësi nga pushuesit, teksa lahej në det.

Ata kanë njoftuar menjëherë ambulancën ndërsa kanë tentuar ta nxjerrin nga uji. Të moshuarit, 76-vjeçarit me inicialet B.A i është dhënë ndihma e parë mjekësore në qendrën Shëndetësore të Velipojës, por ai ka ndërruar jetë në orën 12:05.

I moshuari me banim në Prishtinë të Kosovës pushonte me familjarët në plazhin e Velipojës në Shkodër.Policia thotë se “po kryhen veprimet me grup hetimor për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes”.

