15:55, 10 Korrik 2017

Një 26 vjeçar shtetas i Norvegjisë e ka humbur jetën në një aksident trafiku që ka ndodhur mëngjesin e sotëm në magjistralen Prishtinë-Ferizaj, gjegjësisht tek rrethrrotullimi afër “HIB petrolit” në Ferizaj.

Sipas policisë, deri tek aksidenti ka ardhur kur ngasësi i veturës me targa të Norvegjisë me inicialet F.S, duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes me kushtet e rrugës e ka goditur rrethin dhe pastaj është rrotulluar me ç’rast ka pësuar lëndime të rënda trupore.

Poashtu bëhet e ditur se të lënduarit, fillimisht i është dhënë ndihma mjekësore në Emergjencën e Ferizajt,e pastaj është dërguar në QKUK Prishtinë, ku më pas edhe ka ndërruar jetë.

Me rastin në fjalë janë duke u marr hetuesit e Njësitit të trafikut rrugor, transmeton Klan Kosova.