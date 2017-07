15:20, 23 Korrik 2017

Prokuroria e Sarandës kërkon arrest me burg me afat 45 ditor për Ermal Fatajn, i dyshuar se mund të jetë ai personi që goditi për vdekjen me një mjet uji turiten ruse.

Prokurorët thonë se turistja 15-vjeçare kishte hyrë për t’u larë në ishujt e Ksamilit dhe më pas disa pushues e kanë vërejtur që trupi i vajzës po pluskonte pa jetë mbi ujë, shkruan Top Channeel.

Pas dyshimeve se viktima mund të jetë goditur nga një mjet lundrues, prokurorët konstatuan fije floku në helikën e skafit që po drejtohej nga Fataj.

Por i dyshuari mohon të jetë përgjegjës për ngjarjen, pasi sipas tij, nëse do ta kishte goditur të ndjerën do kishte marrë masa për t’i ardhur në ndihmë.



