14:57, 7 Gusht 2017

Kryetari i Mitrovicës, Agim Bahtiri dhe drejtori i IADK-së, Zenel Bunjaku, kanë nënshkruar Marrëveshjen për Bashkëaplikim dhe Bashkëfinancim me qëllim të përkrahjes së fermerëve për aplikim dhe zbatim të thirrjes “ Support to Vocational training, On-the job training, Self-Employment and Entrepreneurship” me vlerë rreth 420,000.00 euro, me kohëzgjatje 24 muaj për t`u financuar nga skemat e grandeve të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë.

I pari i Mitrovicës me këtë rast ka falënderuar IADK-në dhe veçanërisht drejtorin e IADK-së për bashkëpunim të ndërsjellë dhe të frytshëm, falë të cilit në bujqësinë e komunës janë realizuar një varg projektesh të rëndësishme, që kanë ndikuar në shtimin e interesimit të fermerëve për t`u marrë me bujqësi.

Ndërkaq, drejtori ekzekutiv i IADK-së, Zenel Bunjaku, vlerësoi të suksesshëm bashkëpunimin me komunën e Mitrovicës dhe premtoi se IADK- do të vazhdoj të mbështesë projektet nga fusha të ndryshme të fermerëve mitrovicas.

Ky projekt do të këtë shtrirje rajonale i cili do të mundësojë hapjen e 30-40 bizneseve të reja, 35-50 vende të krijuara për vetëpunësim, 30-40 studente me punë praktike, përkrahjen e Qendrave për Aftësim Profesional dhe zyrave të punësimit si dhe do të realizohen vizita studimore.

