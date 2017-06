22:00, 7 Qershor 2017

Selena Gomez dukej aq sexy në një natë romantike me të dashurin e saj The Weeknd, të martën në New York, transmeton Klan Kosova.

Çifti doli për një darkë në Carbone në lagjen West Village pas koncertit të Weeknd në Qendrën Barclays në Brooklyn atë natë.

Selena shfaqi këmbët në një fustan të zi pak i çarë në njërën anë, derisa The Weeknd ishte shumë sportiv.

Interesante