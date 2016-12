13:32, 24 Dhjetor 2016

Papa Françesku do të kryesojë Meshën e Natës në orën 21:30 në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan. Të dielën në orën 12:00, nga lozha qendrore e Bazilikës së Vatikanit, Papa do t’i drejtojë mesazhin e Krishtlindjes mbarë botës dhe do të japë bekimin “Urbi et Orbi”.

Kremtimi i Meshës së Natës do të paraprihet nga kënga tradicionale e Kalendës, që kumton lindjen e Jezusit, shkruan Top Channel.

Gjatë Meshës së Natës, lutja e besimtarëve do të jetë sipas traditës në gjuhë të ndryshme.

