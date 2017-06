I ftuar në “Opinion” ai tha se nuk sheh ndonjë arsye se përse LSI dhe PD të mos bashkëpunojnë në opozitë nëse janë në të njëjtën linjë.

Vasili tha se LSI-ja do të ketë një aksion të drejtpërdrejtë dhe ballor ndaj Ramës, dhe nëse PD-ja është në të njëjtën linjë, është e mirëpritur.

“Ne kemi një aksion tonin, në rast se PD-ja do ketë të njëjtën linjë, s’ka arsye pse PD të mos bashkëpunojë me ne”, – tha ai.

Ndërkohë i pyetur nga gazetari Blendi Fevziu se a ka pasur një komunikim mes Bashës dhe kreut të LSI-së, Vasili u përgjigj: “Absolutisht jo. Nuk kam çfarë bisedoj me zotin Basha. Në momentin që zoti Basha dhe të vetët nuk hapi gojën dhe u bë bashkëfajtor me të, nuk ka se çfarë të flas me të. Ju e dini mirë që Basha në marrëveshjen e 17 Majit, në momentin që këmbeu shefat e policisë me kreun e OSHEE-së, nuk kam çfarë flas me të”, tha Vasili, raporton Lapsi.al, transmeton Klan Kosova.