22:05, 27 Tetor 2017

Ernesto Valverde ka refuzuar të flasë për mundësinë që Barcelona të mbetet jashtë La Ligas në një të ardhme të afërt, pas shpalljes së pavarësisë nga Katalunia.

Në konferencën për shtyp përpara ndeshjes shumë të rëndësishme ndaj Athletic Bilbaos, trajneri i Barçës la mënjanë çështjet politike duke u fokusuar vetëm te sfida ndaj ish skuadrës së tij.

“Barcelona jashtë La Liga? Deri tani kjo gjë nuk ka ndodhur. Nuk më pëlqen të flas për supozime, është më mirë të lëmë mënjanë çështjet politike dhe të flasim për anën sportive, sepse në politikë gjërat ndryshojnë çdo gjysmë ore”.

“Athletic Bilbao është një skuadër shumë e fortë kur luan në San Mames. Jo vetëm tani pasi kështu ka qenë gjithmonë. Luajnë me shumë intensitet në shtëpinë e tyre dhe për ne ky takim do të jetë i vështirë por do të luajmë vetëm për fitore. Për mua do të jetë një sfidë e veçantë pasi kalova vite të bukura te Bilbao”.

