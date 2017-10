21:43, 21 Tetor 2017

Valencia ka mposhtur Sevillën me rezultat të thellë prej 4:0 në javën e nëntë të La Ligës.

Golat për vendësit i shënuan Guedes (43’, 90+2), Zaza (51’), Mina (85’).

Me këtë fitore, Valencia ngjitet në pozitën e dytë me 21 pikë, ndërkaq Sevilla mban pozitën e gjashtë me 16 pikë.

