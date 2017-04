14:41, 10 Prill 2017

Valencia ka nënshkruar një kontratë katër vjeçare me sulmuesin italian Simone Zaza, pasi që e ka blerë nga Juventusi për 16 milionë euro.

Klubi spanjoll mund t’i paguajë 2 milionë euro shtesë varësisht nga suksesi i 25 vjeçarit në La Liga, shkruan Goal, transmeton Klan Kosova.

“Simone Zaza do të bëhet pronë e Valencias më 1 korrik, me kontratë deri në qershor 2021, nën kushtet e marrëveshjes së nënshkruar me Juventusin”, thuhej në deklaratën e Valencias.

