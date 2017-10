20:40, 22 Tetor 2017

Valdete Idrizi e PDK-së e cila sipas Exit Poll-it prin në garën për Mitrovicën Jugore, është shprehur e lumtur që qytetarët i besuan programit të saj dhe i siguruan një fitore bindëse.

Duke ju referuar komenteve të Agim Bahtirit nga AKR-ja, se fitoren i siguroi Kadri Veseli, Idrizi tha se njerëzit nga pasiguria flasin gjithçka prandaj nuk dëshiron të prish disponimin e saj me të tilla gjëra.

E pyetur nga Klan Kosova nëse do të bashkëpunoj me partitë e tjera në balotazh me Bahtirin, Idrizi u shpreh se është herët të flitet për këtë meqë përqindja e saj është duke u ngritur vazhdimisht.

