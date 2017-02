23:38, 13 Shkurt 2017

Kryeministri i Kanadasë, Justin Trudeau, është tepër i adhuruar nga gjinia e kundërt.

Edhe për shkak të ndjeshmërisë së tij, por normalisht edhe për shkak të pamjes.

Ai shpesh cilësohet si “një model i zakonshëm dhe politikan i jashtëzakonshëm”, njofton Klan Kosova.

Hireve të tij s’ka mundur t’u ikë as vajza e Presidentit, Donald Trump, Ivanka.

Ajo u takua me Trudeau kur ai vizitoi të hënë Shtëpinë e Bardhë dhe bashkë me Trump mbajti një mbledhje me gra sipërmarrëse.

Fotot se si Ivanka e shikon kryeministrin kanadez tregon gjithçka.

klankosova.tv