7 Qershor 2017

Ajo i qëndroi pranë shtratit, kur Lamar Odom ishte pa vetëdije pas një overdoze në tetor të 2015-ës.

E tani e bija e tij, Destiny, ka folu për herë të parë në lidhje me luftën e babait të saj me varësinë ndaj drogave dhe lidhjen, siç e quajti ajo, toksike, me ish bashkëshorten e tij , Khloe Kardashian.

Dastinny ka thënë për revistën People që babai i saj ishte i dhënë pas vëmendjes që kishte sa ishte në lidhje me Khloe.

Tutje ajo ka treguar se si ishte ngacmuar nga shoqëria e saj kur Lamar kishte filluar lidhjen me yllin e Kardashianëve.

E sa i përket varësisë ndaj drogave Destiny ka thënë se e di që babai i saj është duke përdorë substanca kur nuk është në kontakt me të, megjithatë dashuria për të nuk ndalon.

