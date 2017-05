Çdo herë në një kohë do të ndodhë kur një njeri i famshëm do të ngopet nga paparazit.

Një gjë të tillë sic duket është duke bërë vajza e Kim dhe Kanye West, pasi ajo ka tentuar të ndalojë shkrepjen e fotografive, njofton Klan Kosova.

First celebrity kid to go HAM on the paparazzi 😭😭 she is 10000% Kanye's daughter! pic.twitter.com/9OfIvdaMHq

— FELIPE (@MolestMeKardash) May 12, 2017