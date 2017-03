16:00, 16 Mars 2017

Vaji i kokosit është një nga vajrat më të njohura natyrale, që mund të sjellë përveç përfitimeve të saj të shumta shëndetësore, dhe një gamë të gjerë përdorimesh.

Ne ju japim disa arsye pse duhet ta doni vajin e kokosit, pasi do të dukeni 10 vjet më të reja:

Ushqen lëkurën

Për të ushqyer lëkurën, për të luftuar rrudhat dhe për ta bërë atë të butë dhe elastike, aplikoni vaj kokosi në lëkurë çdo natë para se të flini. Lëreni të veprojë gjatë natës.

Krem për celulitin

Ky vaj është i mrekullueshëm në rastin e celulitit. Vetëm përziejeni me mjaltë dhe aplikojeni në zonat e prekura para se të flini. Lëreni të veprojë deri në mëngjes. Pas disa javësh, celuliti do të zhduket plotësisht.

Krem për duart

Vaj kokosit ka veti të fuqishme për zbutjen e duarve dhe për të qetësuar lëkurën e tyre. Vetëm aplikojeni atë dhe ju menjëherë do të vini re efektet.

Krem depilimi

Kremrat e depilimit janë plot me kimikate të dëmshme, ndërkohë që ky vaj e hidraton lëkurën dhe zakonisht përdoret për të rruajtur zonat poshtë sqetullave.

Trajtimi i qerpikëve

Në qoftë se ju përdorni kozmetikë shpesh, ky vaj do të jetë produkti i preferuar për heqjen e make-up-¬it, por edhe gjithashtu do të nxisë rritjen e qerpikëve tuaj. Aplikojnë atë në lëkurën e kokës apo qerpikë para se të shkoni për të fjetur çdo natë. Do të përshpejtojë rritjen e flokëve dhe do të ndihmojë problemet me rënien e tyre.

Venat me variçe

Për të trajtuar venat me variçe përdorimi i këtij vaji është një mënyrë krejtësisht e natyrshme, vetëm duke masazhuar zonat e prekura përditë.