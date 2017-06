17:00, 3 Qershor 2017

Gratë që i japin gji fëmijëve të tyre për gjashtë muaj rregullisht, mund të ulin rrezikun e tyre për zhvillimin e kancerit të mitrës me 11 për qind, sugjeron një studim i ri.

Në analizën e të dhënave nga 17 studimet e kaluara, studiuesit zbuluan se gratë që kishin ushqyer ndonjëherë fëmijët e tyre ishin 11 përqind më pak të ngjarë se gratë që kishin fëmijë por nuk ushqeheshin me gji për t’u diagnostikuar me kancer të endometrit, transmeton Klan Kosova.

Më tej, me ushqyerjen e fëmijës me gji dukej se rreziku i kancerit të endometriumit ishte më i ulët, megjithëse kishte pak përfitime shtesë nëntë muaj të ushqyerjes me gji, raporton ekipi i studimit në Obstetrikë dhe Gjinekologji.

“Kancerja e mitrës po bëhet gjithnjë e më e zakonshme dhe ne duhet të përpiqemi ta parandalojmë atë,” tha autori kryesor Susan Jordan i Institutit Kërkimor Mjekësor të QIMR Berghofer në Brisbane të Australisë.

