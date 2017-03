Edhe nëse domosdoshmërisht e dëshironi një trup me forma perfekte trupore, janë disa ushqime që mund t’i hani pa u frikësuar se ju shtojnë peshë.

Këto ushqime janë të pasur me fibra, por kanë pak kalori, gjë që ju ndihmon që ju t’i konsumoni dhe të mos shtoni kilogramë.

Më poshtë janë disa nga këto ushqime.

Por keni parasysh se regjimi juaj ushqimor duhet të jetë i balancuar dhe nuk duhet ta teproni me konsumimin e vetëm disa llojeve të ushqimit, transmeton Klan Kosova.

hat your diet is well balanced with a sensible variety of foods.

Kokoshka