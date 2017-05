12:40, 17 Maj 2017

Prezantuesja e njohur e sportit Marina Vjollca, sot ka ditë të veçantë.

Ajo po gëzon ditëlindjen, ndërsa aspak nuk hezitoi me një urim romantik i dashuri i saj, Getoar Selimi, njofton Klan Kosova.

Të përqafuar me njëri tjetrin, teksa shijonin një darkë romantike në një fotografi, reperi i njohur Ghetto e shoqëroi urimin e tij për të Marinën me rastin e ditëlindjes duke konfirmuar dhe një herë se çifti do kurorëzojnë dashurinë e tyre me martesë!

Urime ditelindjen 👸🏼 jeme, kena me u plak bashk A post shared by GETOAR SELIMI (@ghettogeasy) on May 16, 2017 at 3:51pm PDT

