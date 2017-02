8:14, 2 Shkurt 2017

Rozafa Koliqi, specialiste e vetme në Kosovë për farmaci klinike, nuk është zgjedhur asistente në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, pavarësisht se recensioni i ishte vlerësuar pozitivisht, kishte vendimin pozitiv dhe votat unanime të Këshillit të Fakultetit.

Koliqi, e cila ka doktoruar në Universitetin e Shkupit “Kirili dhe Metodi”, ka konkurruar për t’u zgjedhur asistente në lëndën Farmaci Klinike me Farmakoterapi dhe Farmakognozi, pasi nuk është pranuar asistente e rregullt është detyruar të largohet nga UP-ja.

Ndërsa në vend të saj si asistent për Farmaci Klinike me Farmakoterapi dhe Farmakognozi është pranuar një specializant.

Në rastin e Rozafës është shkelur me “dy këmbë” Statuti i UP-së, bashkë me konkursin e shpallur nga ky Universitet në vitin 2015, kur ajo ka konkurruar.

As punimet shkencore me impakt-faktor nuk janë marrë parasysh në rastin e kësaj kandidateje për asistente, ndonëse Komisioni Recensues dhe Këshilli i Fakultetit të Mjekësisë i kishin propozuar Senatit që si asistente në lëndën Farmaci Klinike me Farmakoterapi dhe Farmakognozi të përzgjidhet kandidatja Rozafa Koliqi.

Por, në Senatin e UP-së votohet kundër propozimit të Fakultetit për ta pranuar Koliqin. Kjo shkelje e Statutit nuk është kthyer pas.

