16:37, 13 Janar 2017

Sot në Universitetin „Haxhi Zeka“ në Pejë u mbajt ceremonia solemne me ç ‘rast u nderua me titullin “Doctor Honoris Causa” personaliteti i shquar, ambasadorja Mania Feilcke-Dierck,, e cila me vullnetin dhe përkushtimin e vet të madh ka dhënë kontribut të veçantë në çlirimin, përparimin, njohjen dhe afirmimin e shtetit të Kosovës.

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajrami, i cili ishte i pranishëm në këtë ceremoni theksoi edhe njëherë rëndësinë e rolit dhe kontributit të shquar të zonjës Feilcke Dierck në zhvillimin e marrëdhënieve Kosovë- Gjermane.

Ambasadorja Mania Feilcke-Dierc, pas pranimit të titullit ka shprehur falënderimin e përzemërt për nderimin që Universiteti “Haxhi Zeka” ia ka bërë me këtë mirënjohje.

Ajo në fjalimin e saj ndër të tjera premtoi përkrahjen e vazhdueshme të saj në zhvillimin e marrëdhënieve njerëzore, mbështetjen në forcimin e paqes, fushën e arsimit dhe në të gjitha fushat tjera të rëndësisë së shtetit të Kosovës. Ajo gjithashtu premtoi se Universiteti “Haxhi Zeka” do ta ketë një vend të veçantë në agjendën e saj zhvillimore. transmeton Klan Kosova.

Interesante