Manchester United edhe zyrtarisht i ka zbuluar fanellat për sezonin 2017-2018.

Në lansimin e tyre, në krye ishin Paul Pogba, Jesse Lingard dhe transferimi i ri, Victor Lindelof.

United e publikoi fotografinë me fanellat e reja në llogarinë zyrtare në Twitter.

Forever red. 🔴 Our new 2017/18 Home kit by @adidasfootball.

Exclusively at https://t.co/TPRDQh2aEQ & official club stores. #HereToCreate pic.twitter.com/pgU3guKITj

— Manchester United (@ManUtd) July 3, 2017