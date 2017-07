21:32, 20 Korrik 2017

Manchester United është duke synuar të mposht Milan në garën për të siguruar nënshkrimin e Renato Sanches.

Jose Mourinho pati synuar blerjen e portugezit edhe vjet, por nuk ia pati arritur.

Kështu, nëse nuk siguron nënshkrimin me Eric Dier nga Tottenham, tekniku luzitan me shumë gjasë do të provojë prapë blerjen e Sanches.

