Skuadra e drejtuar nga Jose Mourinho do të përballet me holandezët e Ajax në finale të Ligës së Europës

22:56, 11 Maj 2017

Manchester United ka eliminuar Celta Vigon, në gjysmëfinale të Ligës së Europës për t’u kualifikuar në finale.

Djajtë e Kuq barazuan 1:1 në Old Trafford me spanjollët, por siguroi finalen e Europa League falë fitores 0:1 si mysafirë në ndeshjen e parë.

Në finale gjiganti anglez do të përballet me skuadrën me traditë holandeze Ajax.

Finalja e Ligës së Europës do të luhet më datën 24 të këtij muaji, në Stokholm.

