8:48, 20 Tetor 2017

Megjithëse ende nuk ka luajtur këtë edicion për shkak të lëndimit, Arsenal dhe Manchester United janë duke e përcjellë anësorit e Bourssia Dortmund, Marco Reus.

Gjermani 28 vjeçar është duke u shëruar nga një dëmtim i rëndë i ligamenteve dhe pritet që fushave të blerta t’u kthehet në fillim të vitit të ardhshëm.

Me kontratën që do t’i skadojë verën e vitit 2019, Topçinjtë dhe Djajtë e Kuq do ta përcjellin me vëmendje Reus, sapo të kthehet nga lëndimi.

