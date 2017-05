Djajtë e Kuq kanë arritur akord me njërin prej talentëve më premtues të Spanjës, mesfushorin e Espanyol, Arnau Puigmal

9:05, 20 Maj 2017

Manchester United ka siguruar nënshkrimin e parë për këtë verë, pasi ka arritur akord me mesfushorin e Espanyol, Arnau Puigmal.

16 vjecari, që konsiderohet si një nga lojtarët më premtues të Spanjës, do ta lidhë të ardhmen e tij me skuadrën nga Old Trafford.

Espanyol pati shpresuar se Puigmal do të mbetej në skuadër pasi i ishte ofruar pozitë titullari, por kalimi në Premierligë tashmë është konfirmuar.

